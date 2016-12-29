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(Özel haber) 'Sanal gerçeklik' Anadolu Üniversitesi'yle Türkiye'ye geliyor
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(Özel haber) 'Sanal gerçeklik' Anadolu Üniversitesi'yle Türkiye'ye geliyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, üniversite olarak sanal gerçeklik sektörünü Türkiye'de ilk olarak faaliyete geçireceklerini bildirdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, üniversite olarak sanal gerçeklik sektörünü Türkiye'de ilk olarak faaliyete geçireceklerini bildirdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gürcan, geçen sene Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak 'Dijital oyun temelli içerik' projesine başladıklarını belirterek, bu projede özellikle iletişim ve eğitimle ilgili alanlarda oyun temelli içerik üretimine yönelik çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Sanal gerçeklik laboratuvarında ilk olarak haber üretimini planladıklarını ifade eden Gürcan, "Sanal gerçeklik kavramıyla kişinin, bizzat hissederek olayı görmesini ve algılamasını amaçlıyoruz. Bunun için de haber üretim süreçlerinde sanal gerçeklik unsuru nasıl kullanılır? Şuanda bunun araştırmalarını yapıyoruz. Amerika'da da bu konu daha yeni yeni gelişiyor. Biz de haberin içerisine kişiyi direk nasıl dahil edebilirizi hayata geçirmek için bir sanal gerçeklik laboratuvarı kuracağız. Bugüne kadar örneği olmayan bu konuyu Türkiye'de hayata geçirmek istiyoruz. Tabi bu sadece haber üretimiyle sınırlı kalmayacak ayrıca diğer eğitsel süreçlerde ve Açıköğretim Sistemi'nde de bu sanal gerçeklik laboratuvarından yararlanmayı planlıyoruz" dedi.

"İleriye dönük karakter üretimi ve prodüksiyonlar da yapmayı amaçlıyoruz"

Prof. Dr. Gürcan, sanal gerçekliğin pek çok alanda kullanılabileceğine dikkat çekerek, "Sanal gerçeklik şuanda pek çok ülkede askeri eğitimden sağlık sektörüne çok geniş bir yelpazede kullanılmaya başlandı diyebiliriz. Tabi şuanda tüm dünyada gelişim sürecinde olan bir proje. Bu gelişim sürecine Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak dahil olmak için böyle bir çalışmayı yapacağız. Ayrıca yeşil perde stüdyomuzu, sanal gerçeklik laboratuvarımızı ve motion capture teknolojisini de birleştirerek ileriye dönük karakter üretimi ve prodüksiyonlar da yapmayı amaçlıyoruz. Bunlar ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat bu süreç değişik branşların katılımını gerektiriyor. Animasyoncusundan bilgisayar yazılımcısına, tasarımcısından iletişimcisine kadar güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Şuanda bu kadroyu da oluşturmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

"Kısa zamanda haber üretimiyle ilgili örnekleri yapmaya başlayacağız"

Prof. Dr. Gürcan, sanal gerçeklik laboratuvarını en kısa sürede kuracaklarını da anlatarak, şöyle devam etti:

"İnşallah en kısa zamanda haber üretimiyle ilgili örnekleri yapmaya başlayacağız. Bu öğrencilerimiz için de son derece gerekli. Çünkü sanal gerçeklik sektörü, 2016 yılında dünyadaki en hızlı gelişen sektörlerden bir tanesidir. Dünyanın birçok ülkesinde sanal gerçeklik ciddi boyutlarda incelenmeye ve bu sektör üzerine yatırım yapılmaya başlandı. Şuanda teknoloji sürekli gelişiyor. Hali hazırda ise sabit bir teknoloji bulunmuyor. Yazılımlar mevcut fakat yazılımları da ya birinci versiyonunda ya da beta versiyonundadır. Sürekli olarak kendini geliştiren sanal gerçeklik sektöründe inşallah en kısa sürede biz de yerimizi alacağız."
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