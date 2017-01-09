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(Özel Haber) Ovacık'ın Umut'u hedef büyüttü
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(Özel Haber) Ovacık'ın Umut'u hedef büyüttü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 7 yıl önce kayaklı koşuyla tanıştıktan sonra hayatı değişen 18 yaşındaki milli sporcu Umut Gürcan, 2018 Kış Olimpiyatları hazırlıklarına başladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 7 yıl önce kayaklı koşuyla tanıştıktan sonra hayatı değişen 18 yaşındaki milli sporcu Umut Gürcan, 2018 Kış Olimpiyatları hazırlıklarına başladı.

Ovacık ilçesinde, çocuk yaştayken boş zamanlarını değerlendirmek için kornişle kayan ve zamanla koşulu kayakla ilgilenerek hayatını spora adayan milli kayakçı Umut Gürcan, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azimle çalışıyor. Kayak Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen etap yarışmalarında, antrenör Elif Aşkın'ın da büyük desteğini alarak, yarışmalardan birincilikle dönen Gürcan, milli takımın ana kadrosundaki birçok sporcuyu geride bırakmıştı. Bunun üzerine, geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Yarışmasına da çağrılan Gürcan, burada milli sporcu olmuştu. Azmi ve çalışkanlığı sayesinde hayallerini bir bir gerçekleştiren Gürcan, hedeflerini büyüterek gözünü 2018 Kış Olimpiyatları'na çevirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Gürcan, derslere ara verilmesiyle birlikte doğduğu topraklara geldi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde kampa giren Gürcan, çalışmalarını düzenli olarak devam ettiriyor. Kondisyona büyük önem veren Gürcan, antrenörü tarafından verilen program dahilinde günde çift antrenman yaparak, test yarışlarına hazırlanıyor.

"Dereceler azmim ve kararlılığımı arttırdı"

Çocuk yaşlarda kornişle kaymaya başladığını ifade eden milli sporcu Umut Gürcan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ta yıllar önce hizmete sunulan küçük çaptaki kayak evinde kaymayı öğrendiğini söyledi. Kendini geliştirdikten sonra kayak yarışlarına katıldığını belirten Gürcan, "Yarışmalarda dereceler aldım. Dereceler elde ettikçe azmim ve kararlılığım daha çok artmaya başladı. 2016 yılında Erzurum'da düzenlenen FIS yarışında milli sporcu olmaya hak kazandım. Profesyonel anlamda spora atıldım" dedi.

"Ovacık, milli sporcu olmama çok sevindi"

Sınavlarının bitmesiyle birlikte Ovacık'a gelerek olimpiyat kotasını aşmak ve yurt dışında düzenlenecek olan yarışmalara katılmak için erkenden hazırlıklara başladığını ifade eden Gürcan, "Ovacık'ta kampımız çok iyi gidiyor. İmkanlarımız güzel. Antrenörlerimizin verdiği programlar kapsamında günde çift antrenman yapıyorum. Sabah klasik sitil, akşam paten sitil ve intervaller olarak antrenmanlarımı tamamlıyorum. Ovacık'taki vatandaşlar benim milli sporcu olmama çok sevindiler. Onların destekleri sayesinde yarışmalara karşı moral ve motivasyonum daha yüksek oluyor. Yarışmalara daha iyi hazırlanabiliyorum. Şu anki hedefim 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmak ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek" diye konuştu.

Keskin: "Geçen yıl çok iyi yarıştı"

Milli Sporcu Gürcan ile geçen yıldan beri antrenman yaptıklarını aktaran antrenör Ebru Keskin ise Umut Gürcan'ın çok başarılı ve ahlak yönünden çok iyi bir sporcu olduğunu dile getirerek, "Umut, geçen yıl çok iyi yarıştı. Milli takım sporcuyla arasındaki saniyeden dolayı Erzurum'daki uluslararası yarışmaya çağrıldı. Şu an milli sporcu ve kendine olan öz güveninin arttığını ve yarışlarda daha iyi yarıştığını görüyoruz" dedi.

Ferhatoğulları: "Onunla gurur duyuyoruz"

Gürcan'ın spora başladığı dönemde Ovacık'taki kayak merkezini işleten Deniz Ferhatoğulları da, başarılı sporcunun ilçe için bir umut haline geldiğini belirterek, "Umut, kayak kaymaya tahminen 6-7 yaşlarında başladı. Umut'u önce alp disiplinine getirdik ondan sonra da kuzey disiplinine geçti. Alp disiplininde çok iyi olmasına rağmen kuzey disiplini dalındaki başarısının daha iyi olacağını tahmin ettiğimiz için daha önceki sürelerde gelen kayak hocalarına Umut'u devrettik. Yarışmalarda çok iyi dereceler alarak, milli sporcumuz oldu. Ovacık adına onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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