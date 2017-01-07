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(Özel haber) Otobanda mahsur kalınca aracını bırakıp koşan adam kamerada
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(Özel haber) Otobanda mahsur kalınca aracını bırakıp koşan adam kamerada

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, yüzlerce aracın mahsur kaldığı yollar ilginç görüntülere sahne oldu. TEM Otoyolu'nda mahsur kalan bir vatandaş, aracını bırakıp koştu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, yüzlerce aracın mahsur kaldığı yollar ilginç görüntülere sahne oldu. TEM Otoyolu'nda mahsur kalan bir vatandaş, aracını bırakıp koştu.

İstanbul'a beklenen etkili kar yağışı akşam saatlerinde gelirken, vatandaşların eve dönme çilesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kameralara yansıyan ilk görüntülerde, TEM Otoyolu'nda bir vatandaşın mahsur kalan aracını bırakıp ulaşmak istediği yere kar fırtınasına ve soğuk havaya aldırış etmeden, koşarak gittiği görülüyor. İkinci görüntüde ise, E-5 Karayolu üzerinde seyreden bir motorlu sürücünün, kar fırtınasında kazaya karışmamak için emniyet şeridinde seyrettiği, şerit üzerindeki kar birikintisi nedeniyle de seyir almakta hayli zorlandığı görülüyor.
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