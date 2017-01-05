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(Özel Haber) Milyon Euro'luk golcüleri geride bırakan Kubilay Kanatsızkuş hedefini açıkladı
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(Özel Haber) Milyon Euro'luk golcüleri geride bırakan Kubilay Kanatsızkuş hedefini açıkladı

Süper Lig'in ilk yarısında Podolski, Fernandao ve Aboubakar gibi yıldız isimlerden daha çok gol sevinci yaşayan Bursaspor'un genç ismi Kubilay Kanatsızkuş, hedefinin İstanbul takımlarına değil, Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi. Genç oyuncu ayrıca, ligde kendisini en çok sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in zorladığını da dile getirdi.

Süper Lig'in ilk yarısında Podolski, Fernandao ve Aboubakar gibi yıldız isimlerden daha çok gol sevinci yaşayan Bursaspor'un genç ismi Kubilay Kanatsızkuş, hedefinin İstanbul takımlarına değil, Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi. Genç oyuncu ayrıca, ligde kendisini en çok sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in zorladığını da dile getirdi.

Altyapısından Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Ozan Tufan, Enes Ünal gibi isimler çıkan Bursaspor'un Türk futboluna sunduğu en son isim 19 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş oldu. Çek yıldız Tomas Necid'in form düşüklüğü ve Deniz Yılmaz'ın sakatlığının ardından formayı kapan genç oyuncu, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kısa sürede gözüne girmeyi başardı.

Milyon Euro'luk golcüleri geride bıraktı

Aylık 10 bin TL maaş alan genç oyuncu, milyon Euro'luk isimlerden de daha çok gol atmayı başardı. Süper Lig'in ilk yarısında görev aldığı 12 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran genç yıldız, Abuoubakar, Webo, Fernandao ve Podolski gibi isimlerden daha çok skora katkı yaptı.

"Bursaspor altyapısının bir marka olduğunu düşünüyorum"

Bursaspor'un kamp yaptığı Antalya Side'de İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan genç oyuncu, yeşil-beyazlı kulübün altyapısının her konuda 1 numara olduğunu ifade etti. Kubilay, "Birileri gelirken Bursaspor altyapısı için biraz bakması yeterli olabilir. Gerek tesisler, gerek imkanlar açısından. Oraya olan ilgi de biraz fazla. Altyapıdan çıkan oyunculardan da belli oluyor. Bursaspor altyapısı son dönemde baya oyuncu çıkardı. Ben Bursaspor altyapısının bir marka olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Enes Ünal'ın yolundan gitmek istiyorum"

Öncelikli hedefinin Bursaspor'da sürekli olarak oynamak olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Elimden geldiğince bu formayı giymek istiyorum. Olursa Avrupa olabilir ama olmazsa da sıkıntı yok. Enes Ünal'ın yolundan gitmek istiyorum. Profesyonellik ne gerektirir bilemiyorum ama şu an için İstanbul gibi bir hedefim yok. Bursaspor benim için en iyi seviye diyebilirim. Taraftarın bakışı da önemli ama ben 8 sene buranın altyapısında oynadım ve burada doğup büyüdüm. Buraya bir vefa borcum var diyebilirim. O yüzden olursa sadece Avrupa" şeklinde konuştu.

"Hocamız benden çok şey bekliyor"

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile iletişiminin iyi olduğunu ifade eden Kanatsızkuş, "Sadece benim değil, bütün takımla ilişkileri iyi. Oynayan, oynamayan genç, ve büyük ağabeylerimizle arası çok iyi. Herkese baba gibi yaklaşıyor. Bana güvendiğini her zaman söylüyor sağ olsun. Benden çok şey bekliyor. Bunun farkındayım. Ben de hocamızın isteklerini karşılamaya çalışıyorum ve inşallah da devam ederim" dedi.

"Necid tavsiyelerde bulunuyor"

Çek forvet Tomas Necid'in kendisine tavsiyelerde bulunduğunu dile getiren golcü oyuncu, "O çok profesyonel ve oynamasa da çok çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Biz de onu gördükçe daha fazla çalışıyoruz" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısı için kendisine gol hedefi koymadığını ifade eden Kanatsızkuş, elinden geldiği kadar çok gol atmak istediğini söyledi.

Kendisine Ibrahimovic'i örnek aldığını dile getiren Kubilay, Süper Lig'den ise Cenk Tosun ve Eren Derdiyok'u beğendiğini ifade etti.

Genç oyuncu, ayrıca kendisini bugüne kadar en çok zorlayan defans oyuncusunun sezon başında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz'in olduğunu söyledi.
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