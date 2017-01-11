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(Özel haber) MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel'in görevden alınması
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(Özel haber) MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel'in görevden alınması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından dün gece görevden alınan MHP eski Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel, konuyla ilgili olarak, 'Vatandaşlardan ve çevremizde aldığımız tepki, Anayasa konusunda bir sıkıntı olduğunu gördük ve ben de bunu dillendirdim. Bunu dillendirdiğimden dolayı da istifam istenmişti' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından dün gece görevden alınan MHP eski Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel, konuyla ilgili olarak, "Vatandaşlardan ve çevremizde aldığımız tepki, Anayasa konusunda bir sıkıntı olduğunu gördük ve ben de bunu dillendirdim. Bunu dillendirdiğimden dolayı da istifam istenmişti" dedi.

Demirel, il yönetim kurulu ile birlikte görevden alınmaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin toplantı yaptıkları sırada gelen bir faks ile görevden alındıklarını öğrendiğini kaydeden Demirel, gerekçe olarak ise MHP tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin gösterildiğini belirtti. Anayasa taslağı konusunda vatandaşların ve çevresinin tepkilerini dile getiren açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Demirel, "Genel Merkezimiz beni pazartesi günü aradı 2 hafta üst üste verdiğim demeçten dolayı 'yanlış yaptığımızı' söylediler. Haklılar da teşkilatçı davranışın dışına çıktığımızı ben de kabul ediyorum ama vatandaşlardan aldığımız tepki, çevremizden aldığımız tepki Anayasa konusunda bir sıkıntı olduğunu gördük ben de bunu dillendirdim. Bunu dillendirdiğimden dolayı da istifam istenmişti. Salı günü yönetim kurulunu topladım, yönetim kurulunu durumu anlatmak istedim. Onlarla görüşüp, vedalaşırken faksın geldiğini fark etmiş arkadaşlar. Sadece ben istifa edeceğim diye yönetim kurulu ile vedalaşırken faks ile il başkanlığımızın yönetim kurulu ile birlikte fesih edildiği haberini aldık. Genel merkezimizin bu tasarrufundan dolayı herhangi bir sitemimizin, herhangi bir tepkimiz söz konusu değildir. Genel merkezimiz doğru olanı yapmıştır. Bizler daha önceden de söylediğimiz gibi 'fikirde hür emirde robotuz.' Bu emri yerine getirdik ve şu anda görevimizden ayrıldık. Ama bu davaya bir nefer olarak çalışmaya ve gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"2 demeç verdim, verdiğim demeçten pişman değilim"

Yeni anayasa taslağını içine bir türlü sindiremediğini dile getiren Demirel, Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Anayasa paketi ile ilgili açıklamalarını da anımsatarak şunları söyledi:

"Fikir ayrışmazlığından öte konuyu teşkilat olarak da çözemedik. Ben en çok Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun bir televizyon kanalında '2 parti kalacak bunlardan bir tanesi AK Parti, biri CHP' demesi beni çok derinden üzdü. Benim gibi MHP'ye gönül vermiş herkesi üzdü. Bunu aslında bir mesaj olarak algıladım, Burhan Kuzu MHP'lilere 'partiniz kayboluyor' demeye mi getirdi diye bir düşünceye sevk etti beni. Bunun arkasından bize gelen Anayasa paketi içerisinde başkanlık adının olmadığını görüyoruz. Ama AK Partili milletvekillerinin, bakanların hatta Başbakan her fırsatta başkanlığının önünün açıldığını ifade etmekte. Burada AK Parti'ye fazla güvenmediğim için samimi bulmadığım için acaba burada bir kertenpeleye mi geliyoruz endişesine kapıldım. Dolayısı ile bu taslağı içime bir türlü sindiremedim. Bundan dolayı 2 demeç verdim, verdiğim demeçten pişman değilim. Ama genel merkezimizin uyguladığı şeyi de tenkit etmiyorum, doğru olanı yapmıştır."

Öte yandan Demirel, "Görevden alınmanıza gerekçe olarak ne gösterildi?" sorusuna üzerine de, şu yanıtı verdi:

"52 ve 54. maddeler diyor, açıklamasını da tam olarak okumadım. Neden? Çünkü ben faksı beklemiyordum. Akşam sadece kendim istifa edeceğim diye düşündüğüm için çok da fazla incelemedim."
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