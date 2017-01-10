10.01.2017 10:33 (Özel Haber) Kontrolden çıkan otomobil restorana girdi

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, restoranın camına çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Zonguldak'ta dün gece saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, restoranın camına çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 22.00 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle bir otomobil kontrolden çıktı. Aniden sola dönen otomobil kaldırımı aşarak restoranın camına çarptı. Restoranın camı ise tuzla buz oldu.



Olayın şokunu yaşayan sürücü birkaç saniye sonra aracından inebildi. Çevredeki vatandaşlar ise olay yerine koştu. Kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaza yerinden uzaklaştırıldı.



Bir süre sonra otomobil kaza yerinden çekildi. Trafik ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi.

