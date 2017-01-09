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(Özel Haber) İtfaiyenin kar altında zorlu mücadelesi
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(Özel Haber) İtfaiyenin kar altında zorlu mücadelesi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentte meydana gelen yangın olaylarına gitmeye çalışan itfaiye ekipleri, kar yağışı ve dar sokaklarla mücadele etti.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentte meydana gelen yangın olaylarına gitmeye çalışan itfaiye ekipleri, kar yağışı ve dar sokaklarla mücadele etti.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı megakentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte meydana gelen yangın olaylarına gitmeye çalışan itfaiye ekipleri de bu olumsuzluktan nasibini aldı. Şişli Eskişehir Mahallesi Kaytancı Rasim Sokak üzerinde 4 katlı bir binada yangın meydana geldi. Yangına Beyoğlu itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. İstasyondan çıkan ekipler, kar nedeniyle kapanan yollarda ve yokuşlarda ilerlemekte zorlanırken, olay yerine ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sokak aralarına giren itfaiye ekipleri, kar nedeniyle kapanan sokak arasına girmeye çalıştı. Sokağa giren ekipten 1 araç girmeyi başarabilirken, diğer 2 araç zincir takılı olmasına rağmen sokak girişinde kaldı. Ekipler aracın lastiğine kaymaması için takoz koyarken, yangına müdahale edebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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