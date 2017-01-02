Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
(Özel Haber) ERÜ'lü bilim insanının ürettiği 'propolis' kemoterapinin yan etkilerini engelleyebilecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

(Özel Haber) ERÜ'lü bilim insanının ürettiği 'propolis' kemoterapinin yan etkilerini engelleyebilecek

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, arıların kovanlarını kapladıkları propolis maddesini, zeytinyağında çözündürerek, etkili ve sağlıklı bir ürün haline getirdi. Ürün, hastalıklardan koruyucu destek tedavi sağlayabileceği gibi kemoterapinin yan etkilerini en aza indirgeyebilecek.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, arıların kovanlarını kapladıkları propolis maddesini, zeytinyağında çözündürerek, etkili ve sağlıklı bir ürün haline getirdi. Ürün, hastalıklardan koruyucu destek tedavi sağlayabileceği gibi kemoterapinin yan etkilerini en aza indirgeyebilecek.

20 yıldan bu yana propolis ile ilgili araştırmalar yürüten Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, Erciyes Teknopark'ta yürüttüğü çalışma ile propolisi zeytinyağında çözündürerek, yeni bir gıda takviyesi üretti.

Alkol, su, kimyasal madde ve katkı maddesi içermeyen şurup ve kapsül şeklindeki gıda takviyelerinin, mevcutta alkol ya da suda çözündürülerek kullanılanlardan daha yüksek etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sibel Silici, "Propolisin daha çok alkol ve suda çözünmüş ürünleri bulunuyor. Alkolde çözündürülen uzun sureli kullanımda karaciğer için sıkıntı oluşturabilir. Suda ise çözünme ve dolayısıyla yararlı hale gelme aktivitesi çok düşüktür. Ben propolis ürünlerinin alkolsüz olmasından yanayım. Ürün her şeyden önce sağlık açısından faydası bilinen zeytinyağı ile hazırlandığı için aktif değeri bir kat daha yükselmiş oluyor. Bir diğer önemli konu ise, mevcuttaki değişik propolis ürünlerinin kullanımıyla ilgili doz çalışması yapılmaksızın 10 damla, 20 damla gibi farazi söylemler olabiliyor, oysa bütün ürünlerde her bir damla içindeki aktif madde miktarının bilinmesi, doz çalışmasının yapılması ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla bu ürün tüm bu açılardan farklılık arz ediyor" diye konuştu.

Hayvan testlerinin sonuçları başarılı

Ayrıca ürünle ilgili olarak, hayvan deneylerinin yapıldığını ve insan deneyleri için de etik kurul kararlarının alındığını belirten Prof. Dr. Sibel Silici, ürünün kemoterapi alan hastalar başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar ve hastalıklardan korunmak isteyenler tarafından da tercih edilebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Sibel Silici, ürünün kullanım alanlarına dair şu bilgileri verdi:

Bağışıklık sistemine katkı sağlıyor, hastalıklardan koruyor

"Propolis, bağışıklık sistemine katkı sağladığı için mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanabilir. Bununla birlikte Antimikrobiyel, antioksidan, antikarsinojen ve antidiyabetik etkileri kanıtlandığı için bu noktada pek çok hastaya destek tedavi anlamında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle boğaz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu geçiren, bağışıklık sistemi düşük olan insanlarda kullanılmasını, yine kemoterapi alanlarda, kemoterapinin yan etkilerine fayda sağlaması anlamında tavsiye ediyoruz. Propolisin en çok çalışan konularından biri de antimikrobiyal aktivitesi. Sadece bakterilere karşı değil aynı zamanda antifungal ve antiviral özelliği de var. Pek çok virüse karşıda antiviral etkinliği de test edilmiş durumda. Zaten bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek sağlaması bu anlamda da virüslere karşı etkisini göstermiş oluyor. Ancak şu var ki, bu ürün destek tedavi ürünüdür. Dolayısıyla hastalar normal rutin tedavilerini bırakmaksızın propolis gibi destek tedavi sağlayan ürünlerden de fayda sağlamak üzere, daha kısa sürede daha çabuk yan etkilerden korunarak iyileşebilirler."

Prof. Dr. Sibel Silici, nutralterapy.com adresinden ürüne ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Dalgalarla gelen gençlik
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Reina saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu
Reina saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Ortaköy saldırısında o da hayatını kaybetti
Ortaköy saldırısında o da hayatını kaybetti
Ortaköy saldırısı ABD ve Avrupa'daki saldırıları hatırlattı
Ortaköy saldırısı ABD ve Avrupa'daki saldırıları hatırlattı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı
Yeni yılın ilk gününde ceza yağdı
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
Dalgalarla gelen gençlik
Dalgalarla gelen gençlik
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den emekliye teşekkür plaketi
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
Kayseri Bilim Merkezi'ni 26 günde 15 bin kişi ziyaret etti
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
Kart güncelleme kuyruğu
Kart güncelleme kuyruğu
Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Başbakan Yıldırım ile görüştü
Erzurum Stratejik Girişimci İşadamları Başbakan Yıldırım ile görüştü
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti
Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden karanfillerle anıldı
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden karanfillerle anıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English