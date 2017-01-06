06.01.2017 18:30 (özel haber) Bozüyük'te yakalanan 5 zehir taciri tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen başarılı operasyonda 5 kilo 200 gram esrarla yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Bilecik'in Bozüyük İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen başarılı operasyonda 5 kilo 200 gram esrarla yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen başarılı operasyonda şüpheliler araçlarıyla birlikte ele geçirildi. Yapılan aramalarda 246 adet fişek tabir edilen satışa hazır vaziyette kilitli poşet içerisinde 1737 gram kubar esrar ve 5 ayrı poşet içerisinde 3557 gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 5 kilo 294 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden A.K. (25), F.B.(28), F.Y.(34), E.Y. (34) ve E.N. (24) yakalanarak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları alınmak üzere gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek öğlen saatlerinde Bozüyük adliyesine getirildi. Burada Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında uyuşturucu madde imal etmek ve satmak suçundan tutuklanan şüpheliler Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

