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(Özel haber) Batuhan Altıntaş: 'Kasımpaşa'dan teklif yok'
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(Özel haber) Batuhan Altıntaş: 'Kasımpaşa'dan teklif yok'

Kasımpaşa'nın Hamburg'dan kiralık futbolcusu Batuhan Altıntaş, 'Sezon sonu Kasımpaşa oturalım, konuşalım derse burada kalmak isterim ama şu an bir teklif yok' dedi.

Kasımpaşa'nın Hamburg'dan kiralık futbolcusu Batuhan Altıntaş, "Sezon sonu Kasımpaşa oturalım, konuşalım derse burada kalmak isterim ama şu an bir teklif yok" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kasımpaşa'nın genç futbolcusu Batuhan Altıntaş İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk yarının değerlendirmesini yapan Altıntaş, "Kasımpaşa gibi bir kulüp, ilk yarıyı daha iyi yerlerde bitirebilirdi. Kötü maçlar kaybettik. Hak edip de kaybettiğimiz maçlar oldu. İkinci yarıya daha iyi hazırlıyoruz. Yoğun tempoda çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıda hak ettiğimiz yerde bitirebiliriz" diye konuştu.

"Forma için savaşıyorum"

Kendi performansı hakkında da açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Kupada daha çok süre aldığım zaman elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Hocamın gözüne girmeye çalışıyorum. Forma için savaşıyorum. İkinci yarı ligde daha çok oynayıp, daha çok gol atmak istiyorum. Kupada da gollerime devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bursaspor altyapısı sayılı altyapılardan"

Bursaspor altyapısından Enes Ünal, Ozan Tufan gibi oyuncuların çıkması ve kendisinin de aynı jenerasyondan yükselmesiyle alakalı gelen soruya genç forvet, "İyi bir jenerasyonumuz vardı. Ozan, ben bir de Okan. Çok çıkan oyuncu oldu. İlk Ertuğrul Sağlam beni A Takıma çıkardı. Sonra Enes çıktı. Bana Fenerbahçe ile olan kupa maçında görev vermişti. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. 97 ve 96 takımında oynuyordum. O jenerasyonda çok iyi oyuncular vardı. Şu anki Ertuğprul Ersoy gibi. Daha da geleceğine inanıyorum. Çünkü Bursaspor altyapısı sayılı altyapılardan biri" cevabını verdi.

"Kemal hoca ile şu an güzel bir ortam var"

Rıza Çalımbay ve Kemal Özdeş arasındaki farkları da açıklayan 20 yaşındaki oyuncu, "Rıza hoca ile 4 hafta çalıştım. İki hocamın da çalışmaları iyi. Bir kıyaslama yapamıyorum. Çünkü Rıza hoca ile fazla vakit geçirmedim. Kemal hoca ile şu an güzel bir ortam var" dedi.

"Kasımpaşa'da kalmak isterim"

Gelecek sezon planları için Altıntaş, şunları söyledi:

"Şu anda bu sezona bakıyorum. İyi oynamaya çalışıyorum. Sezon sonu Kasımpaşa oturalım, konuşalım derse burada kalmak isterim. Çünkü çok güzel bir ortam var. Hamburg ile de görüşebilirim. Sonuç olarak oranın futbolcusuyum. Sezon sonu ne olur, ne biter bilmiyorum. Hamburg izlemeye geliyor. Onlarla irtibat halindeyiz. Hep konuşuyoruz. Kasımpaşa'dan şu an bir talep yok"

Süper Lig'de en çok beğendiği forvetler olarak, "Eren Derdiyok, Adem Büyük ve Cenk Tosun'u beğeniyorum."

"3 büyüklerde oynamak isterim"

Kariyerinin sonunda 100'ler kulübüne girmek istediğini belirten Batuhan, gelecek planları için, "A Milli Futbol Takımı'nda düzenli oynamak istiyorum. Burada da bu sezonu güzel geçirmek istiyorum. Seneye de Bundesliga olur, burada olur forma şansı bulmak istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymek isterim. Ama belli bir takım yok" diye konuştu.

Batuhan son olarak idol olarak İsveçli yıldız futbolcu Ibrahimovic'i örnek aldığını açıkladı.
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