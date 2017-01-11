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(Özel haber) Ahmet Dursun: 'Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil'
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(Özel haber) Ahmet Dursun: 'Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil'

Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Ahmet Dursun, siyah-beyazlıların yeni transferlerini değerlendirdi. Dursun, Samuel Eto'o için de, 'Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil. Gelse de olur, gelmese de olur' dedi.

Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Ahmet Dursun, siyah-beyazlıların yeni transferlerini değerlendirdi. Dursun, Samuel Eto'o için de, "Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil. Gelse de olur, gelmese de olur" dedi.

Beşiktaş'ın unutulmaz forvetlerinden Ahmet Dursun, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın son dönemde çok iyi bir transfer politikası izlediğini ifade eden Dursun, "Ryan Babel gibi çok kaliteli bir isim alındı. Hücum konusunda çok farklı özelikleri olan bir isim. Tabii ki bildiğimiz forvetler kadar son vuruşları üst düzeyde değil. Aboubakar bildiğimiz bir forvet ama Babel daha fazla hücuma destekli bir forvet. Tam anlamıyla bir forvet oyuncusunun yapabileceği şeyleri yapamaz. Ancak kendi mevkisinde oynarsa hem çok gol atar hem de çok gol attırır. Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda. Onun yokluğunda gerçek anlamda bir forvet alınsa iyi olur. Elimizde sadece Cenk Tosun var. Eğer bir sakatlık olursa sıkıntı doğabilir" ifadelerini kullandı.

"Eto'o gelse faydalı olurdu"

"Samuel Eto'o gelseydi tabii ki faydalı olurdu" diyen Ahmet Dursun, "Babel'in olması da hücum zenginliği anlamında Eto'o açısından çok etkili olurdu. Ancak 36 yaşındaki bir futbolcunun üzerine bu kadar düşülmesi gerekmez. Burada Antalyaspor başkanının, Eto'o için bulunmaz Hint kumaşı gibi işlem yapması yanlıştı. Eto'o'nun Beşiktaş'ta oynamak istediği ile ilgili haberler çıktı. Bu saatten sonra gelse de, başka futbolcuya yönelmek daha iyi olur. Babel gibi çok önemli bir oyuncu alındı. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş şu anda transfer yapmak için oyuncu almaz. İyi bir oyuncu alırsa kadrosuna katar. Babel çok iyi bir tercih oldu. Aslına bakılırsa Aboubakar benim çok beğendiğim bir oyuncu. Pozisyon yaratıyor, adam geçiyor. Ancak sezonun ilk yarısında gol anlamında çok fazla üretken olamadı. Kesinlikle ikinci yarıda daha başarılı olacaktır. Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönene kadar Beşiktaş istediği puanları alırsa, forvet konusunda da sıkıntı yaşamayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Antalya başkanı, talihsiz bir açıklama yaptı"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Fikret Orman ve Şenol Güneş'in de yer aldığı tesis açılış töreninde yaptığı 'Eto'o'yu satmıyoruz' açıklaması hakkında da konuşan Dursun, "Beşiktaş Kulübü'yle görüşmeler devam ederken yapılan, talihsiz bir açıklamaydı. Antalyaspor Başkanı bu konuda biraz acemi. Satmak istemiyorsanız bile böyle bir açıklama olmaz. Sayın Fikret Orman ve Şenol Güneş hocamız oradayken bunun söylenmesi yanlıştı. Bırakın başkanı ve teknik direktörü, kulübün orada herhangi bir personeli bile varken bu söylenmezdi. Dediğim gibi Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil. Futbol hayatının son demine gelmiş, kimliğe göre 36 yaşında olan bir futbolcu. Belki 38-40 yaşında bile olabilir. Bana göre Antalyaspor Başkanı'nın yaptığı açıklama, Beşiktaş açısından da hayırlı oldu. Şahsen ben kulüpte görev yapsaydım bu saatten sonra etik olarak Eto'o'nun transferiyle ilgilenmezdik. Hiçbir futbolcu, kulübün önünde değildir. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de bunun farkında olduğunu, son dönemdeki açıklamalarıyla gösterdiler" dedi.

"Beşiktaş şampiyonluğa koşar"

Siyah-beyazlı ekibin yaptığı takviyelerle sezonun ikinci yarısında zirveye oturacağını da ifade eden Ahmet Dursun, "Mitrovic transfer edildi. Ben bu oyuncuyla ilgili olarak çok fazla bilgi sahibi değilim. Ancak böyle bir maliyetle bir futbolcu transfer ediliyorsa, kesinlikle çok iyi izlenmiş ve sıkı takip edilmiş olduğunu düşünüyorum. Gerek scout ekibi, gerekse de yönetim, son dönemde transfer konusunda başarılı işlere imza atıyor. Bu oyuncunun da iyi işler yapacağına inancım tam. Beşiktaş, yeni gelen isimlerden alacağı katkılarla sezonun ikinci yarısında zirveye oturup şampiyonluğa uzanacaktır. Başakşehir lider olsa da kadrosu yetersiz ve tecrübesiz. Birbirini iyi anlayan, iyi uyum sağlayan ve çok iyi bir hocayla gidiyorlar. Ancak ikinci yarıda yaşanacak bir puan kaybı, seri kayıplara neden olabilir. Başakşehir'in tecrübesi, şampiyonluk için yeterli değil. Beşiktaş istediği futbolu oynarsa, Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş'ın gerisinde kalır" diye konuştu.

"Mehmet Ekici'ye ihtiyaç yok"

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekici'nin adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili olarak da yorum yapan Ahmet Dursun, "Tolgay ve Gökhan İnler gibi çok kaliteli isimler bile Beşiktaş'ta zaman zaman kadroya girmekte zorlanıyor. Atiba var, Oğuzhan var. Bu bölgede oynayan çok kaliteli oyuncular var. Mehmet Ekici transfer edilirse, bu isimler arasında kadroda kendisine yer bulamaz. Gereksiz bir transfer olur" dedi. Ahmet Dursun, son olarak bu yılın Beşiktaş adına hayırlı geçmesini istediğini ifade ederek, "Bu sene de şampiyonluk gelirse, Beşiktaş için gerek maddi, gerekse de manevi olarak çok güzel olur. Beşiktaş'ın da buna ihtiyacı var. UEFA'da da en az 2 tur geçilirse, çok farklı senaryolar konuşmaya başlarız. İnşallah Beşiktaş bu sene istediği başarılara ulaşır" diyerek sözlerini noktaladı.
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