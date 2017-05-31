Özel güvenlikçilere FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Eskişehir'de, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından farklı kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları tespit edilen ve FETÖ/PDY yapılanması ile bağlantıları oldukları öğrenilen özel güvenlik görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün ByLock programı kullandığı tespit edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlanıldığı öğrenildi.

