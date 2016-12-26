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Özel'den Anayasa Değişikliği Teklifi eleştirisi
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Özel'den Anayasa Değişikliği Teklifi eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'AKP Anayasayı MHP ile değiştirecek, İçtüzüğü tek başına değiştirecek' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP Anayasayı MHP ile değiştirecek, İçtüzüğü tek başına değiştirecek" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye'nin felaketi olabileceğine iddia ederek, komisyonda direnmeye devam edeceklerini belirtti.

"Askerlerimize ne oldu?"

Özel, Suriye'de DEAŞ tarafından yakıldığı iddia edilen askerlerle ilgili olarak, "Askerlerimize ne oldu? IŞİD'in elinde kaç tane askerimiz var. Askerin yanma görüntüleri gerçek mi, değil mi? Üç askerimizin de gayri insani muamele görerek ve vahşice hayatlarının sona erdirildiğiyle ilgili iddialar doğru mu, değil mi? Bu konuda Hükümet'ten açıklama bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Özel, Anayasa'nın savaş, darbe, rejim değişikliği gibi nedenlerle yapılmadığı takdirde, kamuoyunu vicdanının müzakereye ikna olmasının gerektiğini söyleyerek, "146 gazeteci tutukluyken, akademisyenler attıkları imzalardan dolayı kovuşturuluyorken, tutuklanıyorken, ağzını açan FETÖ'cü ya da terörist damgası yiyip içeri atılıyorken, zaten anayasa yapmaya uygun bir atmosfer yokken Mecliste görüşmelerin sınırlandırılması tam da niyeti ortaya koyan, anayasa değişikliğinin içeriğiyle, esasıyla yapılan usulün birebir uyumlaştığı ve tamamen bir kaptı kaçtı anayasasıyla, tamamen yetkilerin gasp edildiği, Meclisin ilga edildiği, demokrasinin yok edildiği, askıya alındığı, bir diktatörlüğe evrildiği bir süreci yaşıyoruz. AKP'nin üyesinde, yöneticisinde, eski milletvekilinde, eski bakanında, eskinin en kudretlilerinde, AKP'nin kuruluşunda harcı karan, kürekleri tutanlar, 'Bugün ne iş yapıyoruz? Biz elimizdeki kürekle bir şey yapmak için yola çıkmıştık. Şimdi devletin beline beline vuruyoruz, sistemi çökertiyoruz. Biz yönetmek için geldiğimiz devleti yok ediyoruz' diyorlarsa eğer, galiba AKP'nin ve MHP'nin telaşı biraz da bundan" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın Anayasa değişikliği kabul edildikten sonra 6 ay içinde kararnameler çıkaracağını ve denetimin Anayasa Mahkemesi tarafından 2019 yılında yapılacağını öne süren Özel, "Denetimsiz bir dönem. 'Nasıl yaparsınız' diyoruz, 'Atlamışız' diyorlar. MHP'nin bugün farkına vardığı veya ümit ederiz ki vardığı büyük bir tuzak çıktı ortaya. AKP, Anayasayı MHP ile değiştirecek, İçtüzüğü tek başına değiştirecek. Bu Anayasa'ya uygun İçtüzük yapılacak 6 ay içinde. Anayasa'yı MHP ile değiştirecek, Seçim Kanunu'nu tek başına değiştirecek. 10 Ekim'de bütün Türkiye'nin gündemini değiştiren Bahçeli belki rahat uyku uyuyordur. Ama MHP'liler rahat uyku uyuyamıyorlar. Koskoca bir siyasi geleneğin bir iktidar partisinin içinde eritilmesi, yok edilmesi, sıfırlanması söz konusu" dedi.
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