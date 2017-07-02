Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 kazandıkları Gyirmot hazırlık maçı sonrası, 'Çok yoğun bir antrenman temposu yaşıyoruz. Çok özel bir sezon yaşıyoruz' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 1-0 kazandıkları Gyirmot hazırlık maçı sonrası, "Çok yoğun bir antrenman temposu yaşıyoruz. Çok özel bir sezon yaşıyoruz" dedi.
Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz kampının ilk maçında Macaristan takımı Gyirmot'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Bazı oyuncularımızın ikinci haftası, milli takımdan dönen oyuncularımızın da ilk haftasıydı. Çok yoğun bir antrenman temposu yaşıyoruz. Çok özel bir sezon yaşıyoruz. İlk resmi maçımız yakın bir tarihte. Bu nedenle antrenman dozajını iyi ayarlamamız gerekiyor. Kısa bir tatil, fazla dinlenilmedi; antrenmanlar başladı ama kolay bir maç değildi. Ayaklar, bacaklar halen ağır. Onun haricinde fena maç olmadı diye düşünüyorum. Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Demin de belirttim. İlk resmi maçlar çok yakın. Gomis ve Belhanda oynamadı çünkü bu sabah üçüncü antrenmanlarına çıktılar. Maicon ise ligi devam ediyordu ve hazır geldi. Özel bir sezon olduğu için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gençlerin performansının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Gelecek vaat ediyorlar ama yarım saat oynadıklarından dolayı yorum yapmak için henüz erken. Koray ise iyi bir performans gösterdi. Kendisi iki haftadır antrenman yapıyordu. Semih milli takımdan geldi. İkinci yarı onu oynattık. Sakatlıktan da gelseniz, sezona erken başlasanız da 3-4 kez 90 dakikaya ihtiyacınız var" şeklinde konuştu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'
Suriye parasına Esad'ın fotoğrafı basıldı
Konfederasyonlar Kupası sahibini buldu
Galatasaray'dan tek gollü prova
Trafik Kocaeli'nden Sakarya'ya kadar uzadı
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyon Almanya
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
Rusya Savunma Bakanı Türkiye'de
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
Müezzinoğlu'ndan flaş açıklama
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden AK Partililer için başsağlığı
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden AK Partililer için başsağlığı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'
'Özel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz'
Suriye parasına Esad'ın fotoğrafı basıldı
Suriye parasına Esad'ın fotoğrafı basıldı
Konfederasyonlar Kupası sahibini buldu
Konfederasyonlar Kupası sahibini buldu
Galatasaray'dan tek gollü prova
Galatasaray'dan tek gollü prova
Trafik Kocaeli'nden Sakarya'ya kadar uzadı
Trafik Kocaeli'nden Sakarya'ya kadar uzadı
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyon Almanya
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyon Almanya
Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu
Türkiye Avrupa üçüncüsü oldu
Kuşadası'nda lüks yatta yangın
Kuşadası'nda lüks yatta yangın
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Adalet Yürüyüşünün 18'inci günü sona erdi
Adalet Yürüyüşünün 18'inci günü sona erdi
Orman Genel Müdürü: Bana göre bir insan faaliyetidir
Orman Genel Müdürü: Bana göre bir insan faaliyetidir
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English