Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'de Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin'de Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konular da ele alındı.
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