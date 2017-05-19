Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Trump ile görüşecek
Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap ve İslam ülkeleri ile ABD Zirvesi'ne katılacak olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap ve İslam ülkeleri ile ABD Zirvesi'ne katılacak olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un daveti üzerine 21 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Mirziyoyev, Riyad'da düzenlenecek Arap ve İslam ülkeleri ile ABD Zirvesi'ne katılacak. Ziyaret kapsamında çeşitli ikili görüşmeler yapılması da planlanıyor. Riyad'da Şevlet Mirziyoyev ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleştirecek.
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