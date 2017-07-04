Özbekistan Cumhurbaşkanı, Güney Kore'yi ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 2017 yılı sonuna kadar Güney Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 2017 yılı sonuna kadar Güney Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev çalışma ziyareti amacıyla Özbekistan'da bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won Soon'u kabul etti. Görüşmede, Seul Belediye Başkanı Şavkat Mirziyoyev'i Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In adına Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti ve resmi davet mektubunu iletti.

Özbekistan ve Kore arasında stratejik işbirliği, dostluk ve ortak çıkarlara dayanan ticari ilişkiler tesis edildiğini vurgulayan Şavkat Mirziyoyev, daveti memnuniyetle karşılayarak, 2017 yılı sonuna kadar Güney Kore'ye gideceğini bildirdi.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)