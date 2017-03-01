Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'u kabul etti
Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Başbakanlık Resmi Konutunda kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural / İHA)
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