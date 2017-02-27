Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yer aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyet Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı. (Mustafa Esen /İHA)
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