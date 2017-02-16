Özbek'ten Karabükspor Başkanı Tankut'a sert yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un söylediklerine, 'İnsanları düşmanlığa sevk edici kelimeleri kullanmak kimsenin haddi değil. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeler kullanmaya özen göstermeli' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un söylediklerine, "İnsanları düşmanlığa sevk edici kelimeleri kullanmak kimsenin haddi değil. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeler kullanmaya özen göstermeli" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni teknik direktörleri Igor Tudor'un imza töreninde Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş derbisinin tarihini değiştirmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"HERKES HADDİNİ BİLMELİ"

Dursun Özbek, Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un, Galatasaray'ın Teknik Direktör Tudor'u transferine ilişkin yaptığı "Galatasaray yönetimi ahlaki çöküş içinde" sözlerine sert tepki gösterdi.

Kulüp başkanlarının büyük camiaları temsil ettiğini vurgulayan Özbek, "Seçilmiş kişileriz. Maalesef olayın tartışma biçimi Galatasaray değerleri ile düşünüldüğü zaman böyle bir şey mümkün değil. Onun kullandığı kelimelerle Galatasaray Başkanı karar vermez. Kullandığı ifadelerini şık bulmuyorum. Kimsenin tehdit etmeye, ahlak dersi vermeye haddi yok. Bütün dünya böyle bilmeli. Kim olursan ol Galatasaray'a bu ifadeleri kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum. Kullanan kişileri de kınıyorum. Yasalarımız var, TFF var. Gerekse savcılarımızı, TFF Başkanı, yöneticileri söylenenleri analiz etsinler. İnsanları düşmanlığa sevk edici kelimeleri kullanmak kimsenin haddi değil. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeleri kullanmaya özen göstermeli" diye konuştu.



"GALATASARAY'IN HAKLARINI SAVUNMAK BİRİNCİ GÖREVİM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş ile oynanacak derbi tarihini değiştirmesine ilişkin Özbek, "Derbinin tarihi çok enteresan. Başkan olarak Galatasaray'ın haklarını savunmak birinci görevim. Fakat çok tuhaf şeyler oluyor. 3 kulübümüz Avrupa'da oynuyor. Deplasmanda oynuyorlar. Dönüyorlar pazar günü maç oynuyorlar, insaf. Yurt dışından telefon alıyoruz. Bu güzel maçı bu tip hareketlerle yaralıyorlar. Niye bu maçları pazartesiye almıyorlar. Hepsi pazar günü oynuyor Bunla ilgili ne söylemek gerekir. Önümüzdeki istatistikler var. Biz Avrupa'da oynadığımız zaman iki günde maç oynamış, 48 saatte maça çıkmışız. Kimse yanlış anlamasın. Bu herkesin dikkatini çekiyor. Derbinin iş gününe alınması gibi çok şey sıralayabilirsiniz. Ben futbol camiasında böyle şey olmasın istiyorum" ifadelerini kullandı.



"NEDEN PAZARTESİ"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapılmadığını vurgulayan Başkan Özbek, "TFF bu işi yaparken, gerekçesini açıklaması lazım. Bu hafta olan maçları niye almadınız. Derbi olunca tarih değişiyor. Kendileri çıksın cevap versin. Tarih değişikliğini kabul etmiyorum. Bu kadar algıdan yoksun muyuz? Derbinin neticesinden çok derbi öncesinde camiaları geriyor. Başka şey söylemek istemiyorum. Buradaki hassas nokta davranış biçimi. Neden pazartesi? Bir tek sebep söyleyin. Kasır arama noktasında insanları getirmeyin. Bu alınan kararı kabul etmiyorum. Federasyondan niye pazartesi oynatmadı diye açıklama istiyorum" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)