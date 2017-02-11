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'Ozan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duydum'
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'Ozan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duydum'

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Volkan'a yapılan tezahüratlardan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çok çekişmeli bir maçın olduğunu anlatan Ay, "Öncelikle oyuncularıma ve teknik kadroma teşekkür ediyorum. Bu akşam herkes Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu gördü. Tribünlerde 35 bin taraftar vardı. Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oldu. Ama bu maça daha tecrübeli bir hakemin gelmesini ve yönetmesini isterdim. Kırmızı kart adil olmadı, bu yüzden de 10 kişi kaldık. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu takımlarını yem etmesinler. Adil bir yönetim olsun. Futbol adil kişilerce yönetilsin. Sonra Avrupa ve dünyada başarı bekliyoruz. Bu böyle gitmez" diye konuştu.

"KIRMIZI KART ADİL DEĞİL"
Penaltılar ve kırmızı kartlar hakkında sorulan soruya Ay, "Penaltılar için hiçbir şey söylemiyorum. Pozisyonları izleyeceğiz. Kırmızı kartın adil olmadığını düşünüyorum" diye cevapladı.

"RAHATSIZLIK DUYDUM"
Bursaspor'un eski futbolcuları Ozan Tufan ve Volkan Şen'in aleyhinde yapılan tezahüratlarla alakalı soruya Ay, şu cevabı verdi:
"Rahatsızlık duydum. Bu çocuklar Bursaspor'da oynamış ve yetişmiş, bizimle işlerini bitirmiş. Küfrü tasvip etmiyorum. Bursa taraftarı için değil, bütün Türkiye için bunu söylüyorum."

"ANADOLU TAKIMLARI DAHA ÇOK HAKSIZLIĞA UĞRUYOR"
Hakemle ilgi ilk defa konuştuğunu belirten Ay, "Kulüpler birliğinde video hakem uygulaması görüşüldü. Bu akşam video hakemin gereksinimi yoktu. Oyuncumuzun ilk sarısı bence verilmemesi gerekiyordu. Anadolu takımları daha çok haksızlığa uğruyor. Biz şampiyon bir takımız. Büyük bir camiayız" şeklinde konuştu.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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