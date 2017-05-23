Ozan Tufan serbest bırakıldı

Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik 20 ayrı adrese yaptığı operasyonda 46 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, İl Jandarma Komuntalığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Yıldız futbolcu, saat 16:00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı'ndan siyah lüks bir araç içinde ayrıldı. Ozan Tufan'ın içinde olduğu araç kırmızı ışığa aldırmadan yoluna devam etti.

(Caner Sönmez - Murat Horoz / İHA)