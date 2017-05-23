Ozan Tufan'ın gözaltına alındığı operasyonda ele geçirildi!

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen lüks araçlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına çekicilerle getirildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen lüks araçlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına çekicilerle getirildi.

Aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın bulunduğu 46 kişin gözaltına alındığı operasyonun ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki hareketlilik devam ediyor. Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda,ele geçirilen araçlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getiriliyor.Çekici yardımıyla komutanlık binasına getirilen lüks araçlar inceleniyor.

(Caner Sönmez - Murat Horoz / İHA)