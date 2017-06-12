Ozan Tufan'ın da gözaltına alındığı lüks araç operasyonu kamerada

Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL tutarında 21 lüks araç ele geçirildi. Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın da gözaltına alınarak ifadesine başvurulduğu operasyon anbean kameralara yansıdı.

Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL tutarında 21 lüks araç ele geçirildi. Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın da gözaltına alınarak ifadesine başvurulduğu operasyon anbean kameralara yansıdı.

Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alınmıştı. İfadesine başvurulan Tufan daha sonra serbest bırakılmıştı.



OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Lüks araç kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri uluslararası sigara kaçakçılığı yapan bir suç örgütünü takibe aldı. Takip sonuncunda Ukrayna uyruklu İ.G. isimli şahsın temin ettiği kaçak sigaraları Gemi ile Karadeniz açıklarına gönderdiği, ardından tekne ve lüks yatlarla sigaraların Türkiye'ye getirildiği ve İstanbul'a sokularak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bu kapsamda kaçak sigara taşıdığı tespit edilen gemiye operasyon düzenleyen ekipler 569 bin paket kaçak sigara ile 19 şüpheliyi ele geçirdi.



ÇETENİN KULLANDIĞI LÜKS ARAÇLAR JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Çete üyelerinin lüks araç kullanması ve sık sık araç değiştirmesi jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipleri, çetenin yurt dışından kaçak lüks araç getirdiğini ve sahte evrak düzenleyip ÖTV ödemedikleri belirlendi. Yurt dışından getirdikleri araçlara, ülkeye girişinde farklı plaka takan çetenin yine sahte evraklarla araçları yasaları uygunmuş gibi gösterdikleri öğrenildi.

Çete üyelerinin lüks araçları kamuoyuna tanınmış şahıslara ve iş adamlarına sattıkları belirlendi.



20 MİLYON TL DEĞERİNDE LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Araştırmalarını tamamlayan Jandarma ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 64 şüpheli şahsın yakalandığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL tutarında 21 lüks araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait mermiler, çeşitli belge ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerden 13'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak yollarla ülkeye helikopter getirmişler

Lüks araç çetesinin, Tekstil ürünü adı altında yük gemisiyle Fransa'da Türkiye'ye helikopter getirdiği öğrenildi. Kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışan helikopterin gümrükte yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, çetenin yurt dışından iş makinesi çaldığı ve bunları da gemi ile Türkiye'ye gönderdikleri ortaya çıktı.

Operasyon anı kamera

Jandarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde lüks araç çetesine düzenlenen operasyon anı yer aldı.

(Murat Horoz /İHA)