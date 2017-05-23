Ozan Tufan gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye lüks araç sokan çeteye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile birlikte 46 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye lüks araç sokan çeteye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile birlikte 46 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik operasyon başlattı. Bu sabah saatlerinde başlayan operasyon kapsamında 20 ayrı yere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da gözaltına alındı. Operasyonda toplam 46 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısının 100'ü bulabileceği öğrenildi.

