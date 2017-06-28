Ozan Arif'i mahkemeye verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vekili Avukat Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vekili Avukat Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vekili Avukat Yücel Bulut yaptığı açıklamada, "27.06.2017 tarihinde Arif Şirin (Ozan Arif) isimli şahsın kamuoyuna yansıyan hakaret dolu beyan ve ifadeleri nedeniyle gerekli hukuki süreç başlatılmış olup; adı geçen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli hakkındaki hukuki süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

