Özal'ın dört eğilimi gibi gibi

Camia çok büyüdü çok...

Bu, hem iyi hem kötü...

Rakı içen Ak partili de var şeriat isteyen de... Kılık kıyafet hakeza... Bildiğimiz radikaller bile var tek tük arada...

Hani Özal 'ın 4 eğilimi gibi... Bir çok rahatsızlık da bundan aslında....Anap' taki gibi dört farklı eğilimin de Ak partiye sempatisinden bu olanlar sonuçta... Öyle ki kitlede birinin duası , diğerinin kabusu...

Atatürk : Kiminin kırmızı çizgisi kiminin yeşil... Ondan kıl payı kazanıldı referandum diyen de var, hatırasına saygısızlık yapıldı diye rahatsız olan da...

Herkes kendi yaşam çizgisini ideal zannettiğinden ah keşke hayat bayram olsa da benim ütopyam uygulamaya geçse diyor...

Ama realiteler var bir de... Anayasal hukuk devleti falan... Köklü kurum ve kuruluşlarımız, hal-i hazırdaki düzenin kaymak avcıları ya da atadan dededen mirasçıları...

Suriyelileri isteyen mi istemeyen mi ararsınız parti içi muhalefet adına ? Özal'a muhalefette de böyle insani konular çok gündeme gelirdi maalesef... Erdoğan eleştirisi de aynen şöyle : adî bir suça karışan Suriyeliler üzerinden... Enteresan... Mirasını kedisinin köpeğinin üstüne yapanlar bu insanları rehabilite edelim trafik ışıklarında hayat zordur demiyor işte... Merhamet de herkese eşit dağıtılmamış ya Üstad Necip Fazıl ev ev merhamet şebekesi kuralım belki suçlar yok olur demiyor muydu Reis Bey'de...

Ve kızlı erkekli okullara ateş püsküren mi ararsınız ? Oysa var muadili bu tür okulların...Kuru gürültüye gerek yok... Sesler öyle yüksek öyle karışık ki bazen... Asıl meseleleri gözden kaçıracak kadar... Sentez yeteneğin tarihi perspektifin ilm-i siyasetin yoksa sen de parti içi muhalefet yapmayıver canım kardeşim nolur yani ? Olmaz, hepimizin üstüne vazife... 5 kişilik kitlemize ne nutuklar atıyoruz sabah akşam, of... Muhalefetten rahmet çıkar da e yani bir yere kadar o da...

Her konuda bu kadar politize olup bu kadar ayrışmaya gerek var mı? Zehir etmeden hayatı yaşamak mümkün değil mi sanki ?.. Şortlu ya da çarşaflı dövmeden misal...

Netice... Netice akil insanlar ulu kocalar ak saçlı ak sakallılar ağzı dualılardan fikir danışsak oturup konuşsak... Toylar kurultaylar falan... Ütopik mi ? Ya Acun ada meclisi yapıyor ya Survivor' da , neden olmasın?

Âkil insanların görüşleri açıklamaları devletin bazı konularda tedbir alması kamuoyundaki belli başlı rahatsızlıkları giderir diye düşünüyorum... Kalp kırmadan medenice...

Neden mi ? Yalan da ondan... Yalan bu dünya yalan... Nasıldı o türkü?

Sağım yalan solum yalan...

Önüm yalan ardım yalan...

Döndüm baktım dünya yalan...

Senin gibi...

Senin gibi...

Nüket Belsan Taşören