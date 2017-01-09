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Öz: 'Gazeteci toplumun aynasıdır'
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Öz: 'Gazeteci toplumun aynasıdır'

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bir açıklama yayınladı. Dünyanın en zor meslekleri arasında ilk sırada yer alan gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen AK parti İl Başkanı Öz, basının gücünün 15 Temmuz Darble girişiminde de kendini gösterdiğini anlattı.

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bir açıklama yayınladı. Dünyanın en zor meslekleri arasında ilk sırada yer alan gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen AK parti İl Başkanı Öz, basının gücünün 15 Temmuz Darble girişiminde de kendini gösterdiğini anlattı.

Demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için sorumlu gazetecilik anlayışıyla, gecesini gündüzüne katan, meslek ilkelerine ve haysiyetine her zaman dikkat etmiş gazetecilere minnettar olduklarını anlatan Öz, "Basının gücünü, sorumlu gazeteciliğin önemini en güzel şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde hep birlikte yaşadık. Darbe girişiminin başarısız olmasında, sorumlu gazetecilik anlayışıyla yapılan yayın ve haberlerin rolü büyüktür. Basınımız, darbeye karşı verilen mücadelenin örgütlü bir mücadele haline gelmesinde kilit rol oynadı. Demokrasi için halkla birlikte hareket eden medyamız ve ilkeli basın mensuplarımız tüm dünyaya gazetecilik dersi verdi. Meslek aşkıyla, demokrasi için canlarını hiçe sayan gazetecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GAZETECİLİĞİN EMEKLİLİĞİ OLMAZ

Gazetecilik mesleğinin toplum kanaatinde önemli yer edindiğine vurgu yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bu zor mesleğin aynı zamanda meslek olabilmenin dışında toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesinde büyük önem arz ettiğini söyledi. Öz açıklamasında şu görüşlere yer verdi. "Gazetecilik, ülkemizdeki en zor mesleklerden birisidir ve bu mesleği icra eden arkadaşlarımız hayatın her alanında gece gündüz, yağmur çamur demeden mesleklerini icra ediyorlar. Bizler, şehrimizde, ülkemizde ve dünyada olan olayları gazeteciler sayesinde öğreniyoruz. Gazeteciler, halkımızın bilgi alma ve düşüncelerini ifade edebilmede demokrasimizin en temel taşlarından biridir. Ülkemizin yaşadığı en büyük ihanet hareketi olan 15 Temmuz darbe girişiminin halkımıza duyurulması ve halkımızın darbecilere direnişinde, gazetecilerin rolü çok büyüktür. Doğru, ilkeli ve objektif habercilik anlayışı günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. Bu duygularla, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına işlerinde başarılar dilerim."
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