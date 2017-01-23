Oyunu açıklayan ilk yazar belli oldu!

Habertürk yazarı Serdar Turgut Anayasa referandumunda 'Evet' oyu vereceğini açıkladı.

Serdar Turgut bugünkü yazısında, "Hem bu Anayasa'ya hem de başkan olarak Erdoğan'a “Evet” oyu vereceğim." dedi.

İşte Habertürk yazarı Serdar Turgut bugünkü köşe yazısı:

Yeni Anayasa'mızın temelinde yatan temel anlayış Erdoğan'ın sosyolojik siyaset yaptığı ve onun organik bir lider olduğu, dolayısıyla halkın iradesini direkt olarak hayata geçirdiğidir. Bu yüzden devletin yeniden inşa edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Sistem içinde yapılan bu reformla birlikte Cumhuriyetin çok daha güçleneceğine inanılıyor.

Ben de buna inanıyorum ve “Başkan Erdoğan zorunlu ve kaçınılmazdır” derken bunu, katiyen iç politika tartışmasında taraf olarak söylemiyorum. Sadece dünyanın değişen konjonktürünün bu değişimi zorunlu kıldığını ve 21'inci yüzyılda değişen ihtiyaçlarımıza, beklentilerimize ve huzur, istikrar ve güven arayışımıza ancak başkanlık sisteminin karşılık vereceğini düşünüyorum.

İşte bu yüzden eski solcu duygularını hâlâ daha kaybetmemiş ve kendisini Marksist olarak tanımlamakta olan ben, hem bu Anayasa'ya hem de başkan olarak Erdoğan'a “Evet” oyu vereceğim. 23 Ocak 2017 PAZARTESİ Başkan Erdoğan zorunlu ve kaçınılmaz