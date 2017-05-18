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'Oyuncularımı tebrik ediyorum'
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'Oyuncularımı tebrik ediyorum'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının Fenerbahçe karşısında oyunun her anlamında üstün olduğunu ifade ederek, 'Oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının Fenerbahçe karşısında oyunun her anlamında üstün olduğunu ifade ederek, "Oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Karşılaşmanın çok güzel geçtiğini söyleyen Avcı, "Bizim adımıza çok keyifli bir oyundu. Çok detaylara girmeyeceğim. Bundan evvel Fenerbahçe Stadı'nda bir maç oynadığımızda daha çok kaosun oynandığı bir maç olduğunu söylemiştim. Bugün ise zaman zaman Fenerbahçe'nin giriş çıkış yaptığı bir maçta tamamen oyunun üstünlüğü bizdeydi. 1-0 galipken oyuncu değiştirmek üzereyken golü yedik. Sonrasında 3-5-2'ye döndük. Emre ve Holmen'in iki santrfor arasında oynadığı oyun doğru cevap verdi ancak sonrasında yediğimiz gol var. Bugün doğru paslar, doğru ataklar konusunda çocuklar her şeyi gerçekleştirdi. Penaltılarda çok rahattım. Fenerbahçe'nin eline birkaç fırsat gelmesine karşın biz kazandık. Oyuncularıma şunu söyledim, inanılmaz bir sezon geçiriyoruz ama her şeyi normalleştirdik gibi geliyor. 1-2 sene sonra herhalde fark edeceğiz. 2011'de bir kupa finali oynamıştık, şimdi ikinci finali oynayacağız. Trabzonspor maçımız var ve hem zihinsel hem fiziksel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ALT LİGLERİN ORGANİZASYONU ÖNEMLİ"
U17 Milli Takımı'nın gösterdiği performansla ilgili olarak konuşan Avcı, "İngiltere maçını iki kere izledim. Uluslararası seviyede maç oynamak çok önemlidir. Türkiye liglerinin, alt liglerinin organizasyonundan 1 senedir bahsediyorum. Eğer Türkiye liginin içinde rekabet olmazsa, İngiltere'ye karşı ne gücün yeter ne tecrüben. U17 ile Avrupa Şampiyonası finali oynadım, Dünya 3'üncülük 4'üncülük maçı oynadık. Bizdeki çocuklar nerede, Hollanda'daki çocuklar nerede diye baktım. Türkiye ligi, Avrupa'nın en yaşlı liglerinden birisi" dedi.

"LENS'İN ORTALARINA ÇALIŞTIK AMA"
Oyuncu kalitesinin artmasıyla rakip sahada daha fazla oynayan bir takım olduklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Adım adım 3 sene öncesinden başlayıp geçiş oyunlarından set oyununa geçen bir takım olduk. İki maçta 4 gol yedik. Futbolun içinde ne kadar doğru plan yapsanız da gerçekler de vardır. İlk maçta taçtan gelen bir top oyuncunun ayağına çarptı. Bugün Fenerbahçe'nin iki opsiyonundan birisi Lens'in ortalarıydı. Bunu çalışmamıza rağmen golü yedik. Attamah merkezi boşaltınca merkezden golü yedik. Ama bunlar olacak, dönüşler iyiydi bence" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 3 MAÇI DA KAZANMAK"
Ligin ikinci yarısı itibariyle şampiyonluk kelimesini kullandıklarını da sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, "Biz çok önemli bir rakiple yarışıyoruz. Beşiktaş saygı duyduğumuz bir rakip. Kupada Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarıştık ve onları geride bıraktık. Her maç 0-0 başlar. Kağıt üzerinde bir şeyler planlarsanız altından kalkamazsınız. Beşiktaş adına da, bizim adımıza da bu şekilde bakıyorum. Biz her maçı kazanma duygusuyla çıkacağız. 9 puan alırsak rakibi bekleriz. Rakibimiz puan kaybetmezse, o zaman ligi ikinci sırada bitiririz. Biz harika bir sezon geçiriyoruz. Başakşehir'in oyun tarzı dikkat çekiyor. Bu sene bu saygıyı görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu/İHA)

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