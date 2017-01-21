'Oyuncularımı kutluyorum'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kazandıkları TED Ankara Kolejliler karşılaşmasının ardından oyuncularını kutladı ve taraftarlara da, genç oyunculara destek verdikleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kazandıkları TED Ankara Kolejliler karşılaşmasının ardından oyuncularını kutladı ve taraftarlara da, genç oyunculara destek verdikleri için teşekkür etti.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-76 mağlup eden Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic, oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcı, 48 saat sonra maça çıktıklarını ifade ederek, "Lig tablosunda ne kadar alt sıralarda olsa da rakibimize saygı duymak zorundaydık. Çok ciddi oynadık. Önümüzdeki programdan dolayı bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Salı akşamı Kazan, perşembe Galatasaray, sonrasında da Uşak'la oynuyoruz. Bazı isimleri dinlendirdim. Boby (Ali Muhammed) fazla süre almadı çünkü lig başından bu yana takımın en fazla oynayan isimlerinden birisi oldu. Vesely, Bogdanovic, Datome gibi oyuncularım da oyunun ciddiyetinden ayrılmadı. Berk ve Ahmet'in performansları beni çok mutlu etti. Şimdi diğer maçlara konsantre olacağız. Taraftarlarımıza da bugün verdikleri destek ve özellikle de genç oyuncularımıza karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün attığı 9 sayıyla galibiyette pay sahibi olan Egehan Arna da zor bir fikstürden geçtiklerini belirterek, "Az süre alan isimler için önemli bir maçtı. Haftaya çok önemli 2 Euroleague maçımız var. Herkes bu maçta oyuna katkıda bulunmaya çalıştı. Elimizden geldiği kadarıyla iyi mücadele ettik. Yarın itibariyle Kazan maçı hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

(Bozhan Memiş/İHA)