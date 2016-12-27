27.12.2016 12:33 Oyuncak OSB için işbirliği protokolü gerçekleşecek

Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları için ilk somut adımların atılacağı 'Düzce İlinde Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi Kurulması İçin İşbirliği Protokolü' imza töreni, 29 Aralık 2016 tarihinde saat 16:30'da Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilecek. Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları için ilk somut adımların atılacağı "Düzce İlinde Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi Kurulması İçin İşbirliği Protokolü" imza töreni, 29 Aralık 2016 tarihinde saat 16:30'da Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanacak işbirliği protokolü; milli duygulara dokunacak karakter, model, prototip ve ürün üretecek bir Oyuncak Organize Sanayi Bölgesinin kurulum ve operasyon süreçlerini tanımlamayı ve tarafların işbirliği ile bu süreçlere hukuki dayanak sağlamasını amaçlıyor.



Milli oyuncağın tasarım, prototipleme, üretim ve pazarlama süreçlerine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi planlanan işbirliği protokolü ile kültürel değerlerimizi yansıtacak yerli ve milli oyuncağın üretimi konusunda önemli bir mesafe alınıyor.



Düzce'de kurulacak Oyuncak OSB ile milli ve yerli oyuncak üretiminin yanı sıra üretim için birçok firmanın yatırım yapması; bu yatırımların, doğrudan ve dolaylı olmak üzere İlimize ve Bölgemize önemli oranda istihdam sağlayarak ülke ekonomisine büyük katma değer oluşturması hedefleniyor.

