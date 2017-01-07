07.01.2017 14:05 Oyun yapımcıları 'Global Game Jam' için İAÜ'de buluşuyor

İstanbul Aydın Üniversitesi, oyun yapımcılarını 20-22 Ocak 2017 tarihlerinde 'Global Game Jam'in tüm dünyayla aynı anda vereceği tema doğrultusunda 2 gün 2 gecelik kampa çağırıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, oyun yapımcılarını 20-22 Ocak 2017 tarihlerinde 'Global Game Jam'in tüm dünyayla aynı anda vereceği tema doğrultusunda 2 gün 2 gecelik kampa çağırıyor.



Dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu olan 'Global Game Jam'e (GGJ) ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), oyun yapımcılarını 2 gün sürecek etkinliğe katılmaya davet ediyor. İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından 20-22 Ocak 2017 tarihleri arasında Florya Halit Aydın Kampüsü'nde gerçekleştirilecek GGJ, 20 Ocak Cuma akşamı 17.00'da tüm dünyayla aynı anda verilecek tema doğrultusunda yapılacak.



İnovasyon, yaratıcılık ve iş birliği imkanı sunan GGJ etkinliği, oyun yapımcıları için meslektaşlarıyla tanışma, onlarla işbirliği içerisinde yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı veriyor. Katılımcılara eğlenceli olduğu kadar zorluklarla dolu bir oyun geliştirme deneyimini dünyanın dört bir yanındaki on binlerce katılımcıyla birlikte paylaşabilme olanağı sunuyor.



GGJ'ye tüm dünyada geçen yıl 630 mekânda 93 ülkeden 30 binden fazla katılımcı ilgi göstermiş, katılımcılar 2 gün 2 gece boyunca ürettikleri oyunları GGJ internet sitesi üzerinden dünyayla paylaşmışlardı. GGJ, tamamen gönüllülük esasında gerçekleştiriliyor. Bir yarışmadan ziyade iş birliği ve dostluğu esas alan, sinerji yaratmaya dayalı olan etkinlikte katılımcılar ilk akşam duyurulan ortak bir tema etrafında oyun geliştiriyor, ardından geliştirilen oyun etkinliğin son akşamında sunuluyor.



Oyun yapımı; görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik gibi pek çok alandan insanın birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir süreç. Dolayısıyla GGJ, kendini yeni ve farklı ortamlar içerisinde geliştirmek isteyen, sektörü tanımak ve kariyerini bu alanda sürdürmek için portföy hazırlayan tüm amatör ve profesyonel katılımcılar için kaçırılmaması gereken bir fırsat.



İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün gerçekleştireceği ve kontenjan sınırı olan etkinliğe https://www.facebook.com/ggjiau linkinden başvurmak mümkün.

