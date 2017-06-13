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Oyun oynayarak şizofreniden kurtuluyorlar
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Oyun oynayarak şizofreniden kurtuluyorlar

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde uygulanan yöntemle şizofreni hastalarının hastaneye yatışlarında yüzde 80 azalma gözlemlendiği belirtildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde uygulanan yöntemle şizofreni hastalarının hastaneye yatışlarında yüzde 80 azalma gözlemlendiği belirtildi.
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalara, normal ruh sağlığı merkezlerindeki tedavilerin yanı sıra Halk Eğitim Merkezlerinden gelen hocalar eşliğinde çeşitli etkinlikler yaptırılıyor. Oyunlar, resim, el işi, müzik, drama ve zeka oyunları gibi etkinlikler yapan hastaların iyileşmesine katkı sağlanıyor. Hastaların psikososyal eğitimlerini arttırmak, hayata kaynaştırmak, evden çıkmayan hastanın evden çıkmasını sağlamak ve tedavilerine kendilerinin eşlik etmesini sağlamak amacıyla yapılan tedavi yöntemi ile hasta yatışlarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu.

"HASTA YATIŞLARIMIZDA YÜZDE 80 AZALMA OLDU"
Yapılan tedavi yöntemiyle birlikte hastaların kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ve büyük bir iyileşme gösterdiklerini belirten Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Fatma Çoker, "Merkezimiz 2011 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Burada şizofreni, şizofreni benzeri rahatsızlar ve duygu durumu bozuklukları tanısını koyduğumuz hasta gruplarını takip ediyoruz. Merkezimizde tedavi gören ve ayakta ev ziyaretleri ile tedavi ettiğimiz hastalarımız var. Bu kişilerin psikososyal eğitimlerini arttırmak, hayata kaynaştırmak, evden çıkmayan hastanın evden çıkmasını sağlamak ve tedavilerine kendilerinin eşlik etmesini sağlamak şeklinde destek hizmeti veriyoruz. Gündüzleri faaliyet gösteriyoruz. Hastalarımız gündüzleri burada faaliyetlere katılıp akşam evlerine gidiyorlar. Amacımız hasta yatışlarını azaltmak. Bunda da iyi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Yaklaşık yüzde 80 oranında yatışlarda azalma olduğunu tespit ettik. Burada ayrıca aile eğitimleri yapıyoruz. Bireysel eğitimler veriyoruz. Buraya kişiler kendileri de yapabilir ama biz daha çok hastane kayıtlarından ulaşabildiklerimizle burada tedavileri gerçekleştiriyoruz. Tedavi sonrasında hastalardan güzel geri dönüşler alıyoruz. Hastalar da sonuçlardan memnunlar. Bunlara ilaç desteğinin de katkısı oluyor. Yaklaşık bin 700 hastaya tedavi veriyoruz. 50 hastamız da merkezimize sürekli gelerek tedavi oluyor. Diğer hastalara da evlere giderek hizmet veriyoruz" dedi.

"HASTALARLA OYUN OYNAYIP, SORUNLARINI PAYLAŞARAK TEDAVİ UYGULUYORUZ"
Hastalarla hem oyun oynayıp hem de sorunlarını dinleyerek tedavi uyguladıklarını dile getiren hemşire Eylem Çabuk, "Buraya belli tanı grubunda gelen hastalarımız, servis ile sabah saatlerinde merkezimize ulaşıyorlar. Önce spor hareketleri ile güne başlıyoruz. Daha sonra da günaydın toplantısı yapıyoruz. Toplantının ardından Halk Eğitim Merkezinden gelen çeşitli branş öğretmenleri eşliğinde halk oyunları, resim, el işi, müzik, drama ve zeka oyunları gibi etkinlikleri danışanlarımızın yapabilirlik durumuna göre ayırıyoruz. Sonra da faaliyetlerle birlikte tedavi uyguluyoruz. Biz her hastamızın sıkıntılarını, sorunlarını da paylaşarak yol almaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Şizofreni ve benzeri rahatsızlıkları bulunan 50 hasta hafta içi her gün belirlenen programlar dahilinde oyunlar eşliğinde tedavi görerek, sağlığına kavuşmaya çalışıyor.
(Erdi Demür /İHA)

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