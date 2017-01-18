Oyun oynayan çocuk 3 aracı yaktı

Şanlıurfa'da park halindeki hafif ticari araçta oyun oynayan çocuğun aracı yaktığı iddia edildi. Yan tarafta park halinde bulunan araçlara da sıçrayan yangında, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'da park halindeki hafif ticari araçta oyun oynayan çocuğun aracı yaktığı iddia edildi. Yan tarafta park halinde bulunan araçlara da sıçrayan yangında, toplam 3 araçta hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Orhan'a ait 27 C 8120 plakalı hafif ticari araçta oyun oynayan küçük çocuk, yanlışlıkla aracı ateş verdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yanan araca müdahale edip söndürürken, yangın nedeniyle yan tarafta park halinde bulunan 2 aracın daha zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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