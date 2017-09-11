11.09.2017 12:39 Oynayarak girdiler: Televizyonu çalıp kaçtılar

Başkent'te hırsızlar oynayarak girdikleri dairedeki televizyonu çalarak kaçtı. Yaşananlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Başkent'te hırsızlar oynayarak girdikleri dairedeki televizyonu çalarak kaçtı. Yaşananlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos günü meydana geldi. Kiraladıkları lüks bir otomobille hırsızlığı gerçekleştirecekleri binanın önüne gelen 3 kişi, şapka takarak güvenlik kameralarından kendilerini gizledi. Bir hırsız çevrede gözlem yaparken, binanın girişine yönelen 2 hırsız güvenlik kamerasının önünde oynayarak içeriye girdi. Kısa bir süre sonra çaldıkları televizyon ile birlikte binadan çıkan hırsızlar, yine rahat hareketlerle otomobile yöneldi. Hırsızlar, çaldıkları televizyonu otomobilin bagajına yerleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştılar.

(Ömer Çetin /İHA)

