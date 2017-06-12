Oynarken otomobilin altında kalan çocuk öldü

Adana'da sokakta oynarken geri geri gelen otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da sokakta oynarken geri geri gelen otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. 2 yaşındaki Poyraz Taha Özgün, dedesinin evinin önündeki sokakta oyun oynamaya başladı. Bu arada sokağa giren otomobil geri geri gelirken çocuğu görmeyerek altına aldı. Otomobil sürücüsü durumu fark edip bu kez de ileri doğru gidince çocuğun üzerinden bir kez daha geçip kaçtı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içinde kalan çocuğu kendi imkanlarıyla önce özel bir tıp merkezine götürdü. Durumu ağır olan çocuk Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun halası olay yerine polis bilgi verirken baygınlık geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan ve Suriyeli olduğu ileri sürülen şahsı bulmaya çalışıyor.

