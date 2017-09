10.09.2017 23:47 'Oynadığımız oyuna bakılırsa bir puan iyi'

Oynadıkları oyuna bakıldığı zaman aldıkları bir puanın iyi olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Oynadığımız oyuna bakılırsa bir puan iyi. Tabii ki iyi bir Galatasaray yoktu sahada. İyi günümüzde değildik. İlk dakikadan bakıldığında zor olacağı belliydi. Maçtan önce milli takımlar dönüşü hep zor olur demiştim. Birçok ana oyuncumuz sahada yoktu. Agresifliği veren oyuncular milli takımdan yorgun döndüler. Bir puanında iyiydi. Antalyaspor deplasmanında kazanmak zor ama bir puan almak iyi" dedi.



"OYUNCULAR MİLLİ TAKIMLARDAN YORGUN DÖNÜYORLAR"

Oyuncuların milli takıma gittiği zaman yorgun döndüklerini dile getiren Tudor, "Oyuncuların milli takımda programları var. Birçok seyahat ediyorlar. Odaklandıkları şey tamamen farklı. Antrenman programları çok farklı. Bunu söyleyen ilk hoca ben değilim. Bu tür şeyler hep oluyor. Daha ilk 5-10 dakika bunu gösterdi. Bize tempoyu veren oyuncular yorgundu. Milli takım dönüşleri zor oluyor bunu gördük. Bundan sonraki maça bakmamız lazım" diye konuştu.



"4'ÜNCÜ ÖNEMLİ TEST MAÇIYDI"

Ligde 4'üncü zor test maçına çıktıklarını söyleyen Igor Tudor, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında ilk değil, 4'üncü önemli test maçı bence. İlk olarak yorumlamamak lazım. Şimdi de 5'e gideceğiz. Bugün sergilediğimiz performansın da nedenini açıkladım. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar devam ettik bundan sonra da devam edeceğiz."



"SAHANIN BUNUNLA ALAKASI YOK"

Sahanın zemininin bozuk olmasıyla ilgili soruya ise Tudor, "Bu tamamen fiziksel olarak söyledim. Sahanın bununla alakası yok. Hava şartları, nem bu çok önemliydi. Bu şartlar bize yardımcı olmadı. Birçok oyuncumuz bugün beklenen seviyede değildi" diye cevap verdi.



"N'DİAYE'Yİ YORGUN GÖRDÜM O YÜZDEN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM"

Selçuk ile N'diaye değişikliği ile ilgili soru üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Selçuk bizim önemli bir oyuncumuz. Şuan için takımın en iyi şekilde hamle yapması ve en iyi 11'i saha sürmem gerekiyordu. N'diaye'yi yorgun gördüm o yüzden değişikliği yaptım" şeklinde cevapladı.



"HER ZAMAN EN İYİ ON BİR OYNUYOR"

Sahaya her zaman en iyi 11'i sürdüğünü sözlerine ekleyen Tudor, "Her zaman en iyi on bir oynuyor. Bu 4 haftadır da böyle oluyor. Şampiyon olmak için 11 oyuncu yeterli olmuyor. Bize 15-16 oyuncu lazım oluyor. O yüzden fazla oyuncuya ihtiyaç oluyor."

(Adem Akalan - Sabri Çağlar/İHA)