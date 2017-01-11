Oylama başladı Meclis fena karıştı!

Yeni anayasa görüşmelerinde Meclis bir kez daha gerildi! Teklifin 3. maddesine ilişkin oylamada AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girince Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamayı durdurarak genel kurula ara verdi.

TBMM'de yeni anayasa teklifine ilişkin görüşmeler sürüyor. Teklifin 3. maddesine dair görüşmelerin ardından, değişiklik teklifine ilişkin oylamaya geçildi.

GİZLİLİK İHLALİ YİNE GERİLİME NEDEN OLDU

Genel kurulda bugün yaşanan tutanak krizinin ardından AK Parti ve CHP'li milletvekilleri bir kez daha karşı karşıya geldi. Oylama sırasında kabinlerin önünde meydana gelen yığılmalar, gizlilik ihlali tartışmalarını alevlendirirken TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamayı durdurarak oturuma ara verdi.