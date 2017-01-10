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Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
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Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede vatandaşlar işlerini yapmakta, hayvanlar ise yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede vatandaşlar işlerini yapmakta, hayvanlar ise yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının dün sabah saatlerinden itibaren hakim olduğu Ovacık ilçesinde, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, vatandaşlar karla kaplı olan ev, iş yeri ve ahır yollarını açmak için büyük bir mücadele veriyor. Kar yağışının yoğun olarak devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Sıcak bir yer ve bir kap yemek isteyen kediler ise evlerin cam kenarlarında bekleyerek, kendilerine uzanacak bir şefkat eli bekliyor.

Yoğun kar yağışına alışkın olduğunu ifade eden Rıza Koçer, "Yalnız benim gözümde bu kar çok az. Çünkü kar çok faydalı ve yeryüzü örtüsünün yorganıdır. Kar yağışı fazla oldu mu sular çok oluyor. Karın suyu, yağmura oranla toprağa daha faydalı oluyor. Kar, mikrobu yok ediyor. Güzel hava oluşturuyor. Kar sağlıklıdır" dedi.

Öte yandan İl Özel İdaresi, Karayolları 86. Şube Şefliği ve Ovacık Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
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