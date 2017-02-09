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ÖTV indirimi gelin ve damatlara yaradı
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ÖTV indirimi gelin ve damatlara yaradı

Beyaz eşyalarda ÖTV oranının 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi, gelin ve damat adaylarına yaradı.

Beyaz eşyalarda ÖTV oranının 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi, gelin ve damat adaylarına yaradı.
ÖTV indirimi 2017 yılının Şubat ayında vatandaşlara duyuruldu. Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan beyaz eşyada ÖTV indirimi, Nisan ayının son gününe kadar devam edecek. Zonguldak'daki beyaz eşya satan firmalar da devam eden kampanyaların ÖTV indirimiyle birleşmesinin en çok gelin ve damatlara yarayacağını ifade ettiler.
Beyaz eşya mağazası Müdürü Deniz Çakıcı, "Olumlu tepkiler bekliyoruz. Gelen var ilgi de var. ÖTV indirimini soruyorlar. Olumlu tepkiler var. Onun da satışa dönüşeceğine inanıyoruz. Yavaş yavaş sorular sorulmaya başladı. Vatandaşlar geliyor, soruyor. Çeyiz alacak, soruyor. Biz de bunun kısa sürebileceğini ve her an hareket etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Biz de bekliyoruz. Gelen vatandaşlara bundan mutlaka yararlanmalarını ve hızlı bir şekilde hareket etmelerini tavsiye ederim. Çünkü kurların yükselişi bizim de alış fiyatlarımızın artması ama şu anda tamamen müşteriler için her şey çok ideal" dedi.

"ALIŞVERİŞ YAPMA ZAMANI"
Beyaz eşyada 7 yıl garanti için ödenen 105 liralık ücretin de kaldırıldığını hatırlatan Çakıcı, şöyle devam etti:
"Tam alışveriş yapma zamanı. Yazın düğünü olacaklar gelsinler, alışverişlerini yapsınlar. Bu uygulama iyi oldu. Aslında kampanya üst üste geldi. Tam 7 yıl garanti kampanyası başlamıştı. Onun üzerinde ÖTV de geldi. Onun üzerine bazı modellerde seçili ürünler diye hareket edilmeye başlandı. Bu gün 2 bin liralık bir buzdolabını bin 600 liraya almak için fırsat da doğdu. 7 yıl garantiye 105 lira gibi para ödemesi gerekirken onu da ücretsiz alma imkanı da oldu. Şu an mükemmel fırsatlar müşteriler için mevcut."
(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)
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