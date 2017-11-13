Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Oturduğu yerde yığılıp kaldı...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Oturduğu yerde yığılıp kaldı...

Denizli'de 1. Amatör Küme'de mücadele eden Pamukkale Fatihspor'un genç oyuncusu Murat Taylan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de 1. Amatör Küme'de mücadele eden Pamukkale Fatihspor'un genç oyuncusu Murat Taylan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Denizli'de Pamukkale Fatihspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Murat Taylan, arkadaşları ile parkta otururken fenalaşarak yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Taylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Taylan, Üçler Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Pamukkale Fatihspor'un Teknik Direktörü Süleyman Daylan'ın futbolcusunun vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Dalyan'ın paylaşımında, "Aslan parçam, melek kardeşim bir tanecik oğlum. Senin bizleri bırakıp erken gidişin yakışmadı. Ben senin formalarına nasıl bakacağım şimdi. Nasıl o numarayı elime alacağım. Allah'ım seni cennetine kabul eylesin. Ailene ve tüm seni sevenlerine sabır versin. Sen en son hocanın yanına gel, 'Hocam ben maçlara gelebilmek için hafta içi her gün bir saat mesai yapıyorum, cumartesileri öğleni çekiyorum. Bundan sonra sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Bu sene sizin için ne kupalar alacağız' diyerek yanımdan git iki saat sonra yoğun bakıma kaldırılıp vefat et. Yapma be. Aslan parçam, melek kardeşim bir tanecik oğlum" ifadeleri yer aldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Barbaros Muratoğlu hakkında beraat kararı
Oturduğu yerde yığılıp kaldı...
Kahraman meclis başkanlığı için başvurdu
Günün özeti
Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
Bir tek o kaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
Osman Baydemir gözaltına alındı
Osman Baydemir gözaltına alındı
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları
Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
Düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Barbaros Muratoğlu hakkında beraat kararı
Barbaros Muratoğlu hakkında beraat kararı
Oturduğu yerde yığılıp kaldı...
Oturduğu yerde yığılıp kaldı...
Kahraman meclis başkanlığı için başvurdu
Kahraman meclis başkanlığı için başvurdu
Günün özeti
Günün özeti
Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
Bir tek o kaldı
Bir tek o kaldı
15 Kasım'dan itibaren o belge istenmeyecek
15 Kasım'dan itibaren o belge istenmeyecek
Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...
Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...
Tramvay gelin arabası oldu
Tramvay gelin arabası oldu
Van'da terör operasyonu: 23 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 23 gözaltı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Ege'de 45 kaçak göçmen yakalandı
Ege'de 45 kaçak göçmen yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English