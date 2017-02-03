03.02.2017 11:08 Otostop'la bindiği araçta gasp edildi

Bursa'da köyüne gitmek için otostop çekti. Aracına bindiği şahıslar tarafından 2 bin lirası gasp edildi. Bursa'da köyüne gitmek için otostop çekti. Aracına bindiği şahıslar tarafından 2 bin lirası gasp edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde köyüne gitmek için yoldan geçen araçlara otostop çeken K.Y (64) aracına bindiği şahıs ve yanında bulunan tarafından cebindeki 2 bin lirasının gasp edildiğini iddia etti.

Köyünden Yenişehir ilçesine alışveriş yapmak için gelen K.Y dönüşte Yenişehir-İnegöl yolu Boğazköy Mahallesi mevkiinde yoldan geçen araçlara otostop çekmeye başladı. Yolda otostop çeken yaşlı adamı Ü.Ç ve Y.S araca aldı. İddiaya göre, şahıslar araca aldıkları yaşlı adamın 2 bin lirasını gasp edip araçtan indirdi. Yaşlı adamın şikayeti üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüpheli Ü.Ç ve arkadaşı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.S ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

( Burak Türker/İHA)

