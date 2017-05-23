Otomotiv devine soruşturma başlatıldı

Alman otomotiv devi Mercedes Benz'in 11 tesisine, emisyon skandalı kapsamında soruşturma başlatıldı.

Alman otomotiv devi Mercedes Benz'in 11 tesisine, emisyon skandalı kapsamında soruşturma başlatıldı.

Alman otomotive devi Mercedes Benz'in tesislerine "emisyon skandalı" kapsamında soruşturma yürütülüyor. Polis ve Savcılar Almaya'nın Saksonya ve Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg, ve Berlin kentlerinde, Benz'in 11 tesisine soruşturma yürütüyor. Emisyon skandalı kapsamında yürütülen soruşturmaya 23 savcı ve 230 polis katıldı.

Mercedes Benz Türk'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Stuttgart Savcılığı tarafından Mart 2017'de duyurulduğu üzere, dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı doğrudur. Konuyla ilgili ana şirketimiz Daimler AG, yetkililerle işbirliği içerisindedir. Bu süreçte Daimler AG, resmi merciler tarafından talep edilen tüm bilgileri yetkililere sağlamış olup; tesislerinde gerçekleşmesi muhtemel soruşturma bilgisine şirketin ilk 3 aylık ara faaliyet raporunda da yer vermiştir. Bu bilgilerin ötesinde devam eden ön soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamamaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

