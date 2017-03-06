Otomotiv devi satıldı

Fransız PSA Group, Opel'i General Motors'tan 2,2 milyar euro satın almak için anlaştığını açıkladı.
Fransız PSA Group, Opel'i General Motors'tan 2,2 milyar euro satın almak için anlaştığını açıkladı. Peugeot ve Citroen markalarının üreticisi olan Fransa merkezli PSA Group, Avrupalı rakibi Opel'i General Motors'tan 2,2 milyar euroya satın almak için anlaştığını açıkladı. PSA Group bu satın alma sonrasında pazar payında Avrupa ikinciliğine yükselecek.
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