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Otomot endüstrisi ihracatında önemli artış
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Otomot endüstrisi ihracatında önemli artış

Türkiye'nin toplam ihracatı 2016 yılında yüzde 1 oranında azalırken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 13 oranında artış gösterdi

Türkiye'nin toplam ihracatı 2016 yılında yüzde 1 oranında azalırken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 13 oranında artış gösterdi
Otomotiv Sanayii Derneği 2016 yılı dördüncü çeyrek dönemi otomotiv sanayii dış ticaret raporunu açıkladı. Buna göre; 2016 yılında Türkiye toplam ihracatı yüzde 1 oranında azalırken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 13 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 16,8'lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu. 2016 yılında Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, ithalatı ise yüzde 4 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı 63 milyar dolar seviyesinden 56 milyar dolar seviyesine geriledi.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 13, ithalat ise yüzde 2 oranında arttı. 2015 yılında 80,9 milyon dolar olan açık kapatıldı ve 2016 yılında dış ticaret 1,96 milyar dolar seviyesinde fazla verdi. Geçen seneye göre 2016 yılında, otomobil ihracatı yüzde 21, ithalatı ise yüzde 7 oranında arttı. Bu dönemde otomobil dış ticaret açığı 1,48 milyar dolar seviyesine geriledi.
2016 yılında GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine bakıldığında, 87 GTİP'li Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı' dış ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan altıncı sektör konumunda olduğu görüldü.
Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan tüm sektörler içerisinde yüzde 74 paya sahip oldu. Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,6 milyar dolar değerinde gerçekleşti. 2016 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre; otomotiv sektörü Mart ve Mayıs ayları haricinde dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıl toplamında 1,11 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ İHRACATI
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye geneli otomotiv endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla 'Römork ve Yarı Römork' , 'Tarım Traktörü' verileri dahil edilmekte; 'Kullanılmış Araçlar', 'İki Tekerlekli Taşıtlar', 'Demiryolu Taşıtları' hariç tutuldu.
2016 yılında geçen yıla göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 18, yan sanayi ihracatı ise yüzde 4 oranında artış gösterdi. Toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 12 artarak 24,25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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