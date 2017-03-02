Otomobillerin çarpıştığı trafik kazası kamerada

Afyonkarahisar'da iki otomobilin karıştığı trafik kazası saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin karıştığı trafik kazası saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz aylarda Otogar kavşağında meydana geldi. Yüreklerin ağza geldiği ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazasında, sol taraftan kavşağa giren ve karşı tarafa geçmek isteyen gri renkteki bir otomobil, sağ taraftan kavşağa giren kırmızı bir otomobile büyük bir hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile kırmızı otomobil yaklaşık 3 metre savrularak yol ortasında duruyor.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmezken, kameralara yansıyan görüntülerde dikkatsizliğin nelere mal olabileceği gözler önüne seriliyor.

(Gökten Ceylan/İHA)