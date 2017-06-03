Otomobiller kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı,

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı,

Kaza saat 21.00 sıralarında Ereğli Karaman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nuri D. (29) idaresindeki 42 YK 489 plakalı otomobille Karaman yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Mustafa İ. (25) idaresindeki 42 YT 796 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nuri D., Mustafa İ., Tarık B. ve İsmail İpek (29) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail İpek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Özcan Saraç /İHA)