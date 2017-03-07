Otomobille ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Bitlis'te otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Bitlis'te otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis-Mutki Karayolu üzerinde meydana geldi. Otomobille taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(Vahit Olcay/İHA)