Otomobille taşınan korniş, işçiyi öldürüyordu

Şanlıurfa'da otomobille taşınan ve içeri sığmadığı için camdan dışarıya doğru uzatılan perde kornişi, yola duba vidalayan belediye işçisini hastanelik etti.

Şanlıurfa'da otomobille taşınan ve içeri sığmadığı için camdan dışarıya doğru uzatılan perde kornişi, yola duba vidalayan belediye işçisini hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine hizmet veren taşeron şirketin çalışanları, Diyarbakır yolu üzerindeki yeni yapılan köprülü kavşakta otobüs yollarını belirlemek için duba dikip vidalama çalışması başlattı. İşçiler çalıştığı sırada yoldan perde kornişi taşıyan bir otomobil geçti. Otomobilin penceresinden dışarı uzatılan kornişin ucu, dubaları yola vidalayan Mahmut A. isimli işçinin başına çarptı. Otomobil durmayarak olay yerinden kaçarken çarpmanın etkisiyle yere düşen işçi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bilinci kapalı şekilde yerde yatan yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)